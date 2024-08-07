Эксперт: банки поставят рыночную ипотеку «на стоп»

После повышения ключевой ставки ЦБ банки начали постепенно повышать базовые ставки по ипотеке. По данным финансового маркетплейса Банки.ру, с 26 июля по 7 августа ставки по собственным ипотечным программам повысили 15 из 80 представленных в нашей базе банков. Размер повышения составил в среднем 1–1,5 процентного пункта.

Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 19,7% годовых, а это уже запретительный уровень, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«Большинству людей получить ипотеку стало практически невозможно», – констатирует аналитик.

Одобрение заявки на ипотеку напрямую зависит от коэффициента «платеж/доход», требования к доходу постоянно повышаются из-за того, что с ростом цен на недвижимость и ипотечных ставок растет и ежемесячный платеж, поясняет она. Кроме того, в отрасли активно обсуждается ипотечный стандарт ЦБ, который должен заработать со следующего года. Он ограничит возможности банков и застройщиков применять различные схемы, стимулирующие продажи, например, временное снижение ипотечной ставки на начальном этапе, отмечает эксперт.

Что будет дальше

По мнению Солдатенковой, в текущих реалиях рынка сделки будут совершать люди, рассчитывающие погасить ипотеку быстро (например, за счет продажи имеющегося объекта), или те, кто хочет купить понравившийся объект в расчете на дальнейшее рефинансирование. Однако основную часть вялотекущего спроса будут формировать заемщики, подходящие под условия одной из адресных госпрограмм.

«Учитывая все сказанное, можно ожидать, что банки перейдут на выдачи в так называемом «ручном режиме», исходя из запроса конкретного клиента. Также не исключен сценарий, что ряд игроков, в принципе, поставят «на стоп» рыночную ипотеку и временно выведут такие предложения из своих продуктовых линеек, сосредоточившись на работе с заемщиками, подходящими под адресные категории в рамках льготных программ», – прогнозирует Солдатенкова.

Семейная ипотека остается самой массовой льготной программой, и в 2024 году оформить ее могут заемщики с детьми, которым пока не исполнилось семь лет, напоминают эксперты.