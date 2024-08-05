ВТБ повысит ставки по ипотеке

Банк ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночным программам ипотеки. Повышение составит от 0,5 п.п. до 1,7 п.п., а минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Кредиты на покупку квартир в ВТБ будут доступны от 20,5% годовых. Минимальная ставка будет предлагаться будущим зарплатным клиентам банка при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита", - отметили в пресс-службе банка.



Изменение, как добавили в пресс-службе, продиктовано увеличением ключевой ставки ЦБ РФ на последнем заседании и в целом продолжившимся ростом стоимости фондирования.

Помимо этого, в банке отметили, что заемщики, получившие одобрение заявок вплоть до понедельника, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 16 августа включительно. Ставки по госпрограммам банк оставит без изменений, добавили в пресс-службе.