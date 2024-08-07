Путин заявил о росте объема жилищного строительства в России

Президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении объема жилищного строительства в стране по итогам 2023 года. В ходе совещания с членами правительства он отметил, что в России удалось построить свыше 110 млн кв. м жилья, передает ТАСС.

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Глава государства уточнил, что порядка 4,4 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе благодаря программе льготной семейной ипотеки. Он отметил, что в 2024 году из аварийных домов в новые квартиры переехали более 50 тыс. человек, а за последние пять лет - свыше 720 тыс.

«В 41 регионе страны жильцов из аварийного жилья расселили досрочно. И эту работу, конечно, будем продолжать», - подчеркнул глава государства.

Также Путин рассказал, сколько человек приняли участие в голосовании по отбору проектов, направленных на создание комфортной городской среды. Таких оказалось более 17 млн человек, отметил глава государства. Речь идет о программе «Благоустройство общественных и дворовых территорий», добавил президент.

Ранее сообщалось, что компании малого и среднего бизнеса, ведущие строительство индивидуальных жилых домов, значительно увеличили привлечение финансирования в июне—июле 2024 года.