Многодетным семьям в России помогут выплатить ипотеку

Многодетные семьи в РФ с 8 августа получат возможность воспользоваться государственной помощью для погашения ипотеки. Правительство РФ продлило действие программы до 2030 года.

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Согласно новому постановлению кабмина, вступившему в силу 8 августа, более 1,6 миллиона семей смогут получить 450 тысяч рублей на погашение основного долга или процентов по ипотеке. Прием заявок от семей уже начался, пишет «Парламентская газета».

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Отмечается, что средства можно направить на погашение ипотеки, оформленной на приобретение квартиры (первичного или вторичного рынка), дома или земли.

Кто может получить выплату

Право на получение помощи имеют семьи, где с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030 года появился третий или последующий ребенок. Также программа доступна усыновителям, и не зависит от возраста старшего ребенка или регистрации брака.

Существуют некоторые ограничения. Например, субсидия не предоставляется для недвижимости, признанной непригодной для проживания на дату покупки. Также, выплата не предоставляется семьям, которые лишены родительских прав или отменили усыновление.

Подать заявление можно в офисе банка, где оформлена ипотека, или с помощью Госуслуг.

Ранее сообщалось, что в июле 2024 года прошел существенный пересмотр программы «Семейная ипотека». Россиянам разъяснили, что изменилось.