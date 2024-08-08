В России стали больше «строиться» в ипотеку

На рынке загородной недвижимости зафиксирован рост доли ипотеки в сделках. Показатель достиг 80%, тогда как годом ранее он был примерно на уровне 55%, сообщают «Известия» со ссылкой на девелоперскую компанию «Мармакс».

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Отмечается, что остальные 20% покупателей используют 100-процентную оплату или программы рассрочки. В настоящее время в условиях обновленной семейной ипотеки воспользоваться данной программой сможет гораздо большее количество покупателей. Так, данный формат станет более востребованным, чем новостройки, заявили в компании.

В «Kaskad Недвижимости» отметили, что речь идет о сегментах эконом- и комфорт-класса стоимостью до 20–25 млн рублей. На такую недвижимость покупатель может оформить в том числе льготную ипотеку, подчеркнули в фирме.

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Ранее эксперты в беседе с изданием Life рассказали, что произойдет с ценами на вторичную недвижимость. В частности, по словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в краткосрочной прогнозируется падение медианной стоимости квадратного метра. Кроме того, специалист не исключил увеличения дисконтов, которые собственники предлагают уже при личной встрече с потенциальным покупателем.