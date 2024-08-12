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Квартиры на вторичке в России резко подешевели

В августе 2024 года в большинстве крупных городов России произошло существенное снижение средних цен на готовое жилье. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

В городах-миллионниках значительно подешевело вторичное жилье
© РИА Новости

По данным федеральной компании самое значительное падение стоимости квадратного метра зафиксировано в Санкт-Петербурге (-3,2%), Волгограде (-3,1%), Краснодаре (-2,9%), Новосибирске (-2,8%), Уфе (-2,4%), Ростове-на-Дону (-2%), Екатеринбурге (-1,7%), Омске (-1,5%), Воронеже (-1,3%) и Красноярске (-1,1%).

«Затяжной период высоких ипотечных ставок и рост ключевой ставки обострили конкуренцию за покупателей на вторичном рынке жилья, что вынудило продавцов корректировать цены», — пояснил директор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

Минимальное снижение — 0,4% — отмечено в Перми. А в Москве, наоборот, средняя цена «квадрата» выросла на 0,3%. В целом по России падение составило 0,7% из-за более стабильной ситуации в малых городах.

При этом средний дисконт от первоначальной цены сохранился на уровне 5,7%. «Квартиры с дисконтом становятся привлекательнее и могут поддержать спрос от критического падения», — добавил Хусаинов.

По сравнению с августом 2023 года, средняя стоимость кв.м на вторичном рынке выросла всего на 7,2%.

На прошлой неделе экс-министр финансов Михаил Задорнов заявил , что в текущих условиях аренда жилья выгоднее ипотеки. Он посоветовал вместо покупки жилья вложить деньги в депозит под 19-20% и наблюдать за изменениями на рынке.

Недвижимость
Ильдар Хусаинов
Михаил Задорнов