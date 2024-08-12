Ипотечный брокер предупредил о росте стоимости аренды жилья в Москве осенью

По данным аналитиков, за полтора года стоимость аренды однушки выросла почти вдвое. Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что происходит на рынке аренды жилья и ожидается ли рост цен этой осенью.

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По его словам, в отличие от покупки квартиры сдача недвижимости в аренду сейчас крайне выгодна, потому что ключевая ставка высокая. Многие отложили покупку и предпочитают снимать жилье.

— Потенциальные покупатели недвижимости, которые рассматривали покупку и переезд с аренды в собственное жилье, отложили этот вопрос до лучших времен — как минимум это на год или даже два. Соответственно, предложений по аренде становится меньше, хорошие ликвидные квартиры разбирают моментально. А цены на арендные квартиры, которые приносят доход собственникам, растут, — рассказал Ракута.

Эксперт отметил, что высокая ключевая ставка выгодно сыграла для собственников, которые сдают свою недвижимость в аренду.

— Стоимость аренды жилья на долгий срок и посуточно растет как в квартирах, так и в загородных домах, — уточнил брокер.

Помимо этого, специалист подчеркнул, что конец августа — это жаркий период, когда в Москву прибывает много новых жителей, в том числе студенты. Осенью стоимость аренды недвижимости продолжит расти.

— В столице более активизируется деловая активность, и предложений по аренде становится меньше, поэтому цены растут. В перспективе на текущий год аренда покажет свой рост, как минимум добавит к концу года еще 10 процентов, — объяснил Ракута.

Если в следующем году ключевая ставка в России будет на таком же высоком уровне, поэтапный рост арендной ставки будет продолжаться, потому что сейчас снимать недвижимость значительно выгоднее, чем брать ипотеку, заключил собеседник «ВМ».

Ранее Ракута спрогнозировал увеличение сделок на загородном рынке недвижимости. По его словам, в настоящее время процесс покупки загородной недвижимости идет семимильными шагами. Цены в Московской области вполне приемлемые — до 10 миллионов рублей. Это касается среднего и экономсегмента.