Спрос на московские «вторички» упал на 15%

В Москве зафиксировано сокращение количества сделок на вторичном рынке жилья в январе-июле 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года. Снижение показателя оценивается в 15%, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.

Подчеркивается, что в июле управление зарегистрировало 13,2 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Данный уровень на 12% меньше, чем в июле 2023 года года. По отношению к июню 2024-го число сделок увеличилось на 16%. Сообщается, что июльский результат на рынке вторичного жилья стал максимальным с начала этого года, превысив апрельский пик на 0,6%.

Ранее в федеральной компании «Этажи» сообщили, что в большинстве городов-миллионников России резко снизилась средняя стоимость квадратного метра готового жилья. Затяжной период высоких ипотечных ставок и рост ключевой ставки в конце июля повлекли за собой охлаждение спроса на рынке вторичного жилья.

Также ранее сообщалось, что, по данным компании «Метриум», цена квадратного метра в новостройках Москвы за год выросла на 12%. Так, на рынке таких новостроек экспонировалось 22,3 тыс. лотов (за месяц показатель увеличился на 12,7%), где 20 тыс. — квартиры и 2,3 тыс. — апартаменты.