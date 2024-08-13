Названы российские регионы с наибольшим числом новостроек

Наиболее заметный прирост новостроек за полугодие зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе. Увеличение показателя составляет 18%, сообщает «МК».

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На второй строчке — Северо-Кавказский ФО (рост на 17%), на третьей — Уральский ФО (+ 16%), на четвертой — Северо-Западный ФО (+ 14%), на пятой — Южный ФО (+ 10%). Самые скромные показатели наблюдаются в Сибирском ФО (+ 4%). При этом Северо-Кавказский федеральный округ — лидер по объемам текущего строительства в годовом выражении. Там показатель увеличился на 51% в сравнении с июнем 2023 года.

Как отмечается, в июне 2024 года общая площадь строящегося жилья составила 115 млн кв. м., следует из данных ЕИСЖС. За первое полугодие показатель увеличился на 8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — на 13%.

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра сообщило, что в Москве зафиксировано сокращение количества сделок на вторичном рынке жилья в январе-июле 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года. Снижение показателя оценивается в 15%.