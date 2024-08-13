Ставки по ипотеке в России побили рекорд 2022 года

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки достигла 20,81% на 11 августа, превысив предыдущий максимум марта 2022 года.. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Аналитики госкомпании, изучив предложения банков из топ-20, отметили, что за неделю ставка на первичном рынке выросла на 1,14 процентных пункта. На вторичном рынке средневзвешенная ставка составила 20,8%, увеличившись на 1,05 процентного пункта и также побив рекорд двухлетней давности.

С 5 по 11 августа шесть крупнейших банков повысили ставки по ипотеке. Сбербанк поднял их на 0,8 процентного пункта, ВТБ — на 2 процентных пункта, Ак Барс Банк — на 1,4 процентного пункта. Альфа-банк и Транскапиталбанк увеличили ставки на 1 процентный пункт, а МКБ — на 1-1,2 процентного пункта.

«Повышение ставок было одинаковым как для новостроек, так и для вторичного рынка», — отмечается в материалах «Дом.РФ».

До этого стало известно, что российские девелоперы стали реже запрашивать разрешение на строительство домов.