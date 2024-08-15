Стройматериалы подорожают: как сэкономить при строительстве в 2024 году

Снизить затраты на строительство можно за счет сокращения площади второстепенных помещений, отказа от сверхбольшой площади остекления, уменьшения свеса кровли и пересмотра материала фасадной отделки. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов.

По словам руководителя строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, все эти преобразования никак не отразятся на качестве дома, но при этом позволят значительно сэкономить. Цена дома может уменьшиться на 300 и даже на 500 тысяч рублей благодаря указанным мерам, отметил собеседник издания.

Кроме того, специалист подчеркнул, что за счет оптимизации конструктива можно существенно понизить затраты на строительство. В частности, целесообразно прибегнуть к замене LVL-бруса на клееную тавровую балку, уменьшить безопорные пролеты, добавил эксперт.

«Даже если в вашем дизайн-проекте планируются акцентные точки, их совершенно необязательно отделывать клинкером. Выделить зону можно с использованием краски другого цвета. Это сократит затраты на внутреннюю отделку примерно на четверть», — указал Котлов.

В публикации говорится, что цены на стройматериалы поднимутся к началу осени. Так, по мнению специалистов, отделочные материалы — плитка, лакокрасочная продукция отечественного производства — подорожают не менее чем на 6% из-за повышения курс доллара. Максимальное удорожание ожидает материалы сегмента премиум, считают эксперты.

Ранее в отраслевом объединении производителей цемента «Союзцемент» заявили, что импорт цемента в Россию в январе-июне 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 1,6 миллиона тонн.