В топ-3 самых дорогих районов Москвы по жилью вошли Таганский, Хамовники и Красносельский. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

Так, средневзвешенная цена квадратного метра первичной недвижимости на Таганке составляет 1,37 миллиона рублей. Стоимость квартир начинается от 50 миллионов рублей.

В Хамовниках средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках превышает миллион рублей — 1,17 миллиона. Самая доступная квартира в новом ЖК в локации оценена в 53,1 миллиона рублей. Что касается Красносельского района, то стоимость квадратного метра здесь ниже — 711,6 тысяч рублей. Стоимость квартир здесь находится в диапазоне от 30 до 40 миллионов рублей.

— Также в число лидеров по ценам на новостройки входят Басманный, Беговой и Пресненский районы, а также Замоскворечье, — добавила эксперт в комментарии РИАМО.

До этого аналитики рассказали, что петербуржцы чаще всего покупают жилье в Невском, Приморском и Московском районах города, передает издание argumenti.ru.

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