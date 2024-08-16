В Госдуме предложили запретить хостелы в многоквартирных домах

«Справедливая Россия - За правду» выступает за введение в стране запрета на размещение хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов. Данной информацией поделился в беседе с РИА Новости первый зампред фракции Дмитрий Гусев.

Напомним, что некоторое время назад в России был принят закон, предполагающий введение запрета на использование жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов. Власти решили сохранить хостелы в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов.

Гусев подчеркнул, что даже такие хостелы «создают невыносимые условия». От жителей домов часто поступают жалобы на постояльцев-мигрантов. Из-за ночлежек в домах создается почва для межнациональных конфликтов, указал парламентарий. Среди других минусов хостелов в жилых домах – увеличение износа коммуникаций и нагрузки на всю инфраструктуру, заявил Гусев.

Запрет на маленькие квартиры в Москве объяснили

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, удалось проверить около 400 иностранцев на соблюдение миграционного законодательства.