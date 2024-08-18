Арендное жилье осенью может подорожать в России

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Аренда жилья может подорожать по нескольким причинам в сентябре-ноябре 2024 года. На рынке сказывается отмена программ льготной ипотеки, недавнее повышение ключевой ставки ЦБ и сезонная активность учащихся вузов. Об этом пишет РИА «ФедералПресс» со ссылкой на участников рынка.

Основатель проекта «БезПосредников.ру» Роман Капранчиков отметил, что средняя стоимость аренды за последние 1,5 года существенно выросла, особенно в крупных российских городах. В среднем рост составил 44 %, а в некоторых регионах превышает 80%.

«Скачки в повышении стоимости аренды совпадают с ростом ключевой ставки – с середины 2023 года ее повышали несколько раз. Это всегда снижает доступность ипотечных кредитов и оказывает влияние на арендный рынок» — сказал Капранчиков.

Он считает, что в ближайшее время арендные ставки могут вырасти до 10%.

Эксперты говорят, что осенний всплеск также связан с сезонностью.

Директор по маркетингу «Нмаркет.ПРО» Павел Ильин заявил, что традиционный наплыв студентов в крупные города дополнительно подстегнет рост цен на арендное жилье.

По его словам, аренда будет дорожать и «вполне может вырасти до 50% к концу года».