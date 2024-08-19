Названы причины, почему банк может отказать в ипотеке

В России наблюдается рост отказов в выдаче ипотеки со стороны банков. Это объясняется закредитованностью населения, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Российскую Гильдию риелторов.

По словам руководителя комитета по ипотеке гильдии Юлии Максимович, раньше долговых обязательств на потенциальном заемщике было 2-5, а сейчас – 7-13. Также она отметила, что банки стали чаще отказывать тем, кто покупает товары в рассрочку на маркетплейсах. Кредиторы делают вывод, что человек не умеет грамотно распоряжаться своими деньгами, и не дают ипотеку, заявила эксперт.

Претендентам на ипотечный кредит не стоит брать в рассрочку какие-либо онлайн-курсы, поскольку они могут определяться банками как займы в микрофинансовых организациях, предупредила специалист. В публикации говорится, что в России наблюдается уменьшение объемов выдач ипотечных кредитов до 55%.

Ранее «Известия» сообщили, что власти России готовятся к ужесточению требований при выдаче льготной ипотеки с господдержкой. Такой шаг они делают в связи с большим количеством серых схем застройщиков, отметило издание.