Скидки на вторичное жилье в Москве перестали расти

Собственники квартир в Москве перестали соглашаться на повышенные скидки при продаже жилья, несмотря на низкий спрос, пишет «РБК-Недвижимость».

Сейчас средний размер дисконта на «вторичку» составляет 2-5% от стоимости сделки. В мае скидка была в среднем 5-6%.

«Собственники неохотно идут на понижение, предпочитая вообще снять свои квартиры с продажи, чем продешевить», — комментирует руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Такая тенденция вызвана несколькими факторами, отмечают эксперты. Во-первых, новостройки потеряли свое конкурентное преимущество после отмены льготной ипотеки с 1 июля. Теперь ставки на «первичку» и «вторичку» практически сравнялись. Во-вторых, часть собственников начали сдавать свое жилье в аренду на фоне возросшего спроса на съемное жилье и больше не стремятся поскорее продать недвижимость.