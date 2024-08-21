Названы районы Москвы с максимальным ростом цен на новостройки

Рейтинг локаций Старой Москвы по удорожанию новостроек массового сегмента возглавил район Хорошево-Мневники. За прошлый месяц средняя стоимость 1 кв. м там повысилась на 13,8%, до 500,7 тыс. руб., сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet.

На второй строчке расположился район Солнцево, где цена поднялась на 11,7%, до 394,8 тыс. руб. за 1 кв. м. На третьей строчке - Бибирево, где средняя цена «квадрата» повысилась за месяц на 10,2%, до 249 тыс. руб. На четвертом месте оказался Молжаниновский район (+9,2%, до 282 тыс. руб.), на пятом - Хорошевский район (+8,1%, до 477,6 тыс. руб.).

Средняя цена 1 кв. м в новостройках массового сегмента на территории Старой Москвы в июле этого года составила 365,3 тыс. руб., что на 2,6% меньше уровня июня этого года (374,9 тыс. руб.).

Ранее издание Life со ссылкой на «Яндекс.Недвижимость» сообщило, что некоторые собственники осенью начнут снижать стоимость своих квартир. Они будут охотнее идти на торг с покупателем с целью продажи жилья в период низкого спроса. Вместе с тем, как отмечалось, некоторые продавцы могут переориентироваться на рынок долгосрочной арен