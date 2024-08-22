Один из банков запустил ипотеку с привязкой к ключевой ставке

В Альфа-банке сообщили о предоставлении с сегодняшнего дня гражданам опции с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России, передает РБК.

Подчеркивается, что у клиентов банка появится возможность включения этой опции в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Снижение ставки может быть применено один раз на любом сроке кредита, клиенту нужно лишь отправить запрос в банк, говорится в публикации.

По словам главы департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артема Иванова, если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту «Рефинансирование», которая была при ключевой ставке 12%.

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Отмечается, что снижение ставки осуществляется после очередного снижения ключевой ставки ЦБ. За услугу платить не нужно. В кредитной организации подчеркнули, что такое решение может поддержать рынок ипотечных кредитов в условиях высоких ставок.

Ранее портал Banki.ru сообщил, что вывести созаемщика из ипотечного договора можно только с согласия банка. При этом от кредитной организации может поступить отказ в случае отсутствия у заемщика возможности погашать платежи в срок и риска просрочек после вывода созаемщика, указали авторы публикации.