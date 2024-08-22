Назван топ-5 причин инвестировать в офисную недвижимость

На фоне нестабильной экономической ситуации и роста инфляции недвижимость остается одним из надежных способов сохранения и приумножения сбережений, отметил коммерческий директор бизнес-центра Rublevo Business Park Никита Константинов. По его словам, дальнейшие перспективы роста цен и повышения ключевой ставки делают привлекательными вложения именно в коммерческую недвижимость.

Как отметили эксперты бизнес-центра Rublevo Business Park, сегодня в условиях планомерного повышения цен во всех без исключения сегментах повышается порог входа. При этом офисная недвижимость остается одним из самых выгодных форматов. По итогам июля средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве составила около 480 тысяч рублей. В тоже время стоимость «квадрата» офисной недвижимости в пределах МКАД составляет 400 тысяч рублей, а за МКАД — 234 тысячи рублей.

Еще одна причина выбрать для инвестиций офисные помещения — более высокая прибыль. Доходность от владения офисами может составлять в 2,5 раза больше, чем владение квартирами или апартаментами. В Москве доходность офисов может составлять 40-70% против 20-25% от жилой недвижимости.

При правильной стратегии и грамотном подходе к выбору объекта в среднем доходность инвестора может составить 10-12% годовых. При сроке инвестирования до 5 лет и перепродаже такого помещения как готового арендного бизнеса можно заработать порядка 15%. А при вложении в строящиеся бизнес-центры этот показатель может вырасти на 40% и выше, так как стоимость офисов растет по мере повышения строительной готовности.

Константинов подчеркнул, что многолетняя практика и опыт показывают, что офисная недвижимость способна обеспечить стабильный доход даже в условиях кризиса.

«В долгосрочной перспективе этот сегмент наиболее устойчив в периоды турбулентности. Качественные офисы в бизнес-центрах с хорошей транспортной доступностью и сбалансированной инфраструктурой будут всегда ликвидны и привлекательны для потенциальных арендаторов. Популярным при долгосрочной аренде и самым распространенным на рынке недвижимости вариантом являются офисные помещения shell&core. Таким образом, расходы на финишную отделку и чистовой ремонт полностью ложатся на плечи арендатора — он может максимально адаптировать офис под себя», — отметил он.

Еще одно преимущество офисов перед квартирами — возможность найти арендатора еще до момента ввода в эксплуатацию. Таким образом, у собственников офисных помещений есть возможность избежать «простоя» в отличие от владельцев квартир, договориться о сдаче в аренду которых получится исключительно после сдачи новостройки в эксплуатацию.

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