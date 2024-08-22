Илон Маск задумал конфисковать бывший дом Вилли Вонки

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск задумал конфисковать дом у родственника голливудского актера Джина Уайлдера. Детали произошедшего раскрывает Wall Street Journal (WSJ).

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Особняк возвели в престижном районе Бель-Эйр в 1951 году, а спустя 25 лет его хозяином стал Джин Уайлдер — исполнитель роли Вилли Вонки в первой экранизации сказки Роальда Даля о чудном шоколатье. Покупка тогда обошлась ему в 300 тысяч долларов. В 2007 году усадьбу продали за 2,7 миллиона долларов, а в 2013-м домом завладел Маск, отдав за него 6,8 миллиона долларов. Новым собственником поместья стал племянник голливудской звезды, режиссер Джордан Уокер-Перлман — таким образом, дом вновь вернулся в семью Уайлдеров.

Ради семимиллионной сделки Маск даже предоставил покупателю кредит. Спустя четыре года ссуда так и не была выплачена, и магнат решил изъять постройку. Домовладельцы приняли это спокойно.

«Здесь нет никакой трагедии. Илон предоставил нам волшебную возможность. У меня нет никаких претензий», — признался Уокер-Перлман журналистам.

В своих финансовых проблемах режиссер винит голливудскую забастовку, лишившую работников индустрии массы кинопроектов. По словам племянника Уайлдера, Маск не допускал подлости и мог выставить куда больший счет, но не стал. Сейчас дом выставлен на продажу за 13 миллионов долларов.

Особняк занимает более 250 квадратных метров. Здесь разместились четыре спальни и столько же ванных. Внутри сохранился исконный интерьер: уютные камины, потолки с деревянными балками и круглый бар в центре дома. Снаружи оборудован бассейн в форме почки, а поблизости расположен загородный клуб.

В 2023 году власти Соединенных Штатов заинтересовались стеклянным жилищем Маска, проект строительства которого он держит в тайне. Федералы подозревают миллиардера в нецелевом использовании средств в компании Tesla.