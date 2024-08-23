Цены на новостройки: когда жилье в РФ начнет дешеветь

В ближайшее время ожидается стабильный уровень цен на новостройки. Об этом в беседе с Life рассказал директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев.

Эксперт напомнил о том, что проекты реализуются по проектному финансированию. По его словам, ни банки, ни девелоперы не прибегли к активному пересмотру своих финансовых моделей. Он также подчеркнул, что ситуация на рынке продлится ровно до тех пор, пока не будет найден новый драйвер — ипотека или иной банковский продукт, который позволит покупателям получить посильный платеж и условия входа в сделку. Затем прогнозируется очередной бурный всплеск продаж за счет формирующегося отложенного спроса, заявил собеседник.

Руководитель департамента маркетинговых исследований «Главстрой Регионы» Ксения Гришковец прогнозирует ценовую стагнацию в ближайшее время. По словам генерального директора компании «Философт» Ивана Власова, падать в цене будут только новостройки, в которых маркетинговое представление продукта значительно отличается от реального. В девелоперской компании PROGRESS не ждут снижения цен на новостройки в ближайшее время.

«Этого просто физически не может произойти. 95% стройки идёт в кредит. А инфляция разогналась. Если снизить цены, девелоперы либо построят в ноль, либо себе в убыток. При этом, по моим наблюдениям, мало кто из девелоперов понимает реальную себестоимость проектов на сегодня», — заявили в компании.

Ранее издание «Московский Комсомолец» сообщило, что наиболее заметный прирост новостроек за полугодие зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе.