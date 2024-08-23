Жители приграничья получат компенсацию за уничтоженные ВСУ дома

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил об успешном решении вопроса с компенсациями жителям приграничья. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу RT.

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Хуснуллин напомнил о наличии цены за квадратный метр, которая утверждена Минстроем для каждого региона. Как уточнил он, «по этой цене люди получают полную компенсацию за утерянное жилье».

«Сегодня уже несколько сотен семей получили деньги, но этот процесс еще раскручивается. Также мы разово выплачиваем по 10 тысяч рублей компенсацию пострадавшим», - отметил он.

Также вице-премьер указал на продолжение работы над оценкой масштаба разрушенных и поврежденных дорог и строений в пострадавших от обстрелов ВСУ приграничных регионах. Он заявил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка. Хуснуллин отметил, что сейчас власти делают проектно-сметную документацию и сметы. Как уточнил он, вопрос с компенсациями жителям приграничья удалось решить.

«Как только оперативная обстановка позволит, мы быстро начнем все это восстанавливать и приводить в порядок», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что информация с мест в рамках новообразованного Координационного совета по безопасности приграничья должна докладываться оперативно и правдиво.