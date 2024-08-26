Названа зарплата риелторов элитного жилья в Москве

Максимальный заработок риелторов элитного жилья в Москве составляет от 600 тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на данные hh.ru.

Средняя зарплата, предлагаемая брокеру элитной недвижимости в 2024 году, находится на уровне 385 тысяч рублей. Это на 85 тысяч рублей больше, чем в 2023-м.

По данным специалистов, в среднем брокеры получают 25-30 процентов от комиссии компании, а комиссии компании составляют 4-6 процентов. На заработок влияет объем сделок, прибыль и регулярность.

Ранее сообщалось, что самые низкие зарплаты в России получают дворники — 32,6 тысячи рублей. За ними следуют уборщики, они в среднем получают 37,3 тысячи рублей, воспитатели и няни зарабатывают 40,5 тысячи рублей, учителя — 41,9 тысячи рублей.