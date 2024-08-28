Аренда элитного жилья в Москве подорожала до рекорда

Стоимость аренды элитных квартир в Москве достигла исторического максимума в июле, составив в среднем ₽2,98 тыс. за квадратный метр в месяц. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные компании «Intermark Аренда».

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По данным аналитиков, за год цены на элитное жилье выросли на 39%. Эксперты связывают такую динамику с повышенным спросом и острой нехваткой предложения на рынке.

«Средневзвешенный бюджет предложения элитной квартиры также демонстрирует рекордные значения — ₽465 тыс. за объект в месяц, что на 20% выше ставки в начале текущего года», — отмечается в исследовании компании.

Эксперты подчеркивают, что с января по июль 2024 года количество объявлений о сдаче элитных квартир сократилось на 16%. Именно это, по мнению аналитиков, стало причиной резкого роста стоимости

аренды в данном сегменте.

«Рынок элитной аренды в Москве переживает беспрецедентный рост цен из-за перегретого спроса и катастрофического недостатка предложения», — отметили в компании.

До этого экономист Артем Голубев объяснил рост цен на аренду жилья в России кадровым голодом, усиливающейся миграцией и снижением доступности ипотек. По его словам, многие предпочитают аренду из-за высокой стоимости жилья и отмены льготной ипотеки, что усиливает спрос на рынке аренды.