Ввод жилья в эксплуатацию в РФ вырос на 9,5% в июле

Площадь жилья, введенного в РФ в эксплуатацию в июле 2024 года, выросла на 9,5% относительно июля 2023 года и достигла 8,6 млн кв. м. Это следует из опубликованного доклада Росстата.

Всего за январь - июль 2024 года в РФ было сдано 62,1 млн кв. м жилой недвижимости, что на 3,4% выше, чем за семь месяцев 2023 года.

В январе - июле 2024 девелоперы построили в России 5,5 тыс. многоквартирных домов, население возвело еще 314,4 тыс. частных домов. Причем доля индивидуального жилья от совокупной жилой площади, введенной в эксплуатацию в России в январе - июле 2024 года, составила 70,2% (43,6 млн кв. м).

За семь месяцев 2024 года в РФ было построено 683,3 тыс. новых квартир.