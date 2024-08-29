Какое жилье можно купить за границей по цене «двушки» в Москве

Цена некоторых объектов за рубежом сопоставима с ценой двухкомнатной квартиры в московском районе Бутово (75 кв. м), которая стоит порядка 19 млн руб. (около $200 тыс.). Об этом сообщает «МК» со ссылкой на результаты исследования международного рынка недвижимости компании «Метриум».

В частности, можно стать обладателем апартаментов в «столице портвейнов» в Вила-Нова-де-Гая. Их стоимость составляет $195,8 тыс. (17,9 млн рублей). Площадь трехкомнатной квартиры в городе-спутнике Порту - 102 кв. м. Она расположена на пятом этаже многоквартирного дома с двумя лифтами.

Кроме того, за $204,6 тыс. (18,7 млн рублей) можно приобрести двухкомнатную квартиру на Канарских островах. Ее площадью составляет 65 кв. м. Расположена она в городе Мойя-Санта-Мария-де-Гия на севере острова Гран Канария. Квартира находится на первом этаже здания на первой линии пляжа в одном из лучших мест Европы для занятий серфингом.

Также на севере Франции в Нормандии продается элегантный четырехкомнатный таунхаус стоимостью $204,2 тыс. (18,6 млн рублей). Он расположен в городе Кале, откуда можно добраться паромом до Великобритании всего за 1,5 часа. Площадь жилья составляет 123 кв. м.

«Тем, кто любит вкусную острую тайскую кухню, подойдет трехспальная вилла с садом на острове Пхукет стоимостью $197,5 тыс (18 млн рублей – прим. ред.). Дом в центре острова в районе Таланг площадью около 100 кв. м окружен ухоженным садом», – говорится в публикации.

На Бали (Индонезия) можно купить двухкомнатную виллу стоимостью $194,1 (17,7 млн рублей). Ее площадь составляет 80 кв. м. Она находится на стадии строительства. Вилла расположена в поселке Чангу в Северной Куте на участке площадью 160 кв. м.