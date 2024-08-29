Россиянам рассказали об основаниях отъема квартиры за долги по кредиту

В российском законодательстве нет понятия «единственное жилье», напомнили эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества. Специалисты рассказали россиянам, могут ли судебные приставы изъять квартиру за долги и защищено ли единственное жилье законом.

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«В законе нет такого понятия, как "единственное жилье". Но есть понятие "исполнительский иммунитет". Эта мера направлена на то, чтобы человек после продажи недвижимости за долги не остался на улице. Единственным жильем может быть не только квартира, но и комната, доля в квартире, частный дом. А вот апартаменты — это уже нежилое помещение, и не могут считаться единственным жильем», — отметили специалисты.

Поскольку закон не определяет, что есть единственное жилье, то все решения о взыскании жилья у должников отводятся на усмотрение судов. Именно суд принимает решение, заберут единственное жилье или нет, отметили в Роскачестве.

Совсем недавно был принят закон, дающий право банкроту добиться через суд утверждения отдельного мирового соглашения, в котором будет прописана невозможность изымать единственное ипотечное жилье. При этом если финансовый управляющий не согласен с этим, его мнение не учитывается. Также для заключения такого соглашения не требуется согласия других кредиторов

Еще один вариант — это арест имущества, отметили в Роскачестве.

Арест не позволит продать недвижимость и сдавать ее в аренду. А вот проживать в квартире можно и дальше

При этом недвижимость за границей не считается жильем, отметили в Роскачестве.

«Поскольку компетенция России не распространяется на другие страны, то суды не могут выносить решения по объектам недвижимости за пределами России. Поэтому квартиру за границей в счет долга продать не смогут», — рассказали в Роскачестве.

Квартира в другом регионе в границах России при этом считается единственным жильем, отметили специалисты.

«Даже если человек живет в одном регионе, а имеет единственное жилье в другом, то оно также охраняется законом. Это же касается и случаев, если должник зарегистрирован в другом помещении. Если должник долго не проживал в своей квартире, то это не лишает ее статуса единственного жилья», — отметили в организации.

Но все-таки есть ситуации, когда даже единственное жилье могут продать за долги. К ним относятся случаи, когда должник приобрел квартиру после того, как начал брать кредиты. В этом случае кредиторы могут настаивать на признании такой покупки незаконной. Также это возможно, если квартиру сочтут роскошной, как правило, из-за площади жилья, когда размеры могут превышать разумные.

Ранее стало известно, что россиянам стали чаще отказывать в ипотеке.