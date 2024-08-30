Цены на жилье изменятся с 1 сентября: сколько будет стоить «первичка» и «вторичка»

Эксперты, опрошенные изданием Life, дали прогнозы по стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках.

Директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома отметил, что цены на вторичные квартиры могут упасть в случае снижения стоимости новостроек. Вместе с тем он считает, что это вряд ли произойдет, так как важную роль в ценообразовании на первичном рынке играют высокая себестоимость строительства, инфляция и дорогое проектное финансирование для застройщиков.

Эксперт подчеркнул, что осенью не исключено оживление в сегменте недвижимости. При этом он указал на отсутствие предпосылок для всплеска спроса «в жестких условиях жилищного кредитования».

Что касается цен на новостройки, то они в ближайшее время будут стабильны, заявил директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев. Пока ни банки, ни девелоперы не начали активно пересматривать свои финансовые модели, указал он. Следовательно, корректировки цен на рынке не ожидается, считает собеседник.

По данным «Яндекс.Недвижимости», в текущем месяце стоимость новостроек упала в Тульской области (-8,7% — до 116 000 рублей), а также в Самарской (-3,5% — до 110 000 рублей) и Ивановской (-2% — до 99 000 рублей). Цены на новостройки упали также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (снизились в цене на 1,7% — до 203 000 рублей), а в Москве и Подмосковье — на 1% (до 286 000 рублей).

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Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на специалистов агентства элитной недвижимости «Intermark Городская Недвижимость» сообщило, что рейтинг элитных локаций Старой Москвы по средней цене 1 кв. м на рынке элитных новостроек возглавила Остоженка. В прошлом месяце средняя стоимость «квадрата» первичного жилья в указанном районе составляла 3,39 млн рублей.