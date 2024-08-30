В России нашли замену ипотеке

Вместо стандартной ипотеки в России может появиться лизинг жилья.

С таким предложением в эфире «Дума ТВ» выступил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Сегодня есть варианты развития альтернативных механизмов. Это государственно-частное партнерство, условный лизинг жилья: когда вы получаете квартиру в аренду на тридцать лет и спокойно можете ее покупать», — пояснил парламентарий.

Государство в то же время частично бы субсидировало аренду недвижимости. В таких условиях можно было бы постепенно выкупить квартиру, а ставки оставались бы фиксированными, убежден депутат.

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Помимо этого, как подчеркнул Пахомов, в стране продолжают действовать льготные программы жилищного кредитования, как, например, семейная ипотека, дальневосточная и ссуды для IT-специалистов. Не исключается и введение новых отраслевых госпрограмм, дополнил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что россиянам стало труднее получить одобрение ипотеки. Так, доля отказов в жилищном кредите к концу июля достигла годового максимума.