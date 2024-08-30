Как сильно подорожала «вторичка» на черноморских курортах

На черноморских курортах России в августе зафиксирован годовой прирост стоимости квартир вторичного рынка. Больше всего один «квадрат» поднялся в цене в Новороссийске – на 20,1%, до 156,8 тыс. рублей, сообщает «МК» со ссылкой на экспертов.

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На второй строчке списка расположилась Анапа, где стоимость «квадрата» поднялась на 17,1%, до 167,4 тыс. рублей, на третьей - Сочи (+16,5%, до 294,2 тыс. рублей). Наименьший рост цены наблюдается в Геленджике (+7,6%, до 226,1 тыс. рублей/кв. м) и Туапсе (+10%, до 138,8 тыс. рублей/кв. м).

«Схожая динамика наблюдалась и по средней цене лота. Она больше всего выросла в Новороссийске – на 28,3% и составила 8,09 млн рублей. В Анапе произошел рост на 20,4%, до 8,49 млн рублей. В Сочи – на 13,4%, до 12,46 млн рублей», - говорится в публикации.

Также подчеркивается, что стоимость лота в Геленджике поднялась на 6,1%, до 11,75 млн рублей, в Туапсе – на 9,9%, до 7,06 млн рублей.

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Ранее директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома заявил изданию Life, что цены на вторичные квартиры могут упасть в случае снижения стоимости новостроек.