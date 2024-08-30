Реконструкция зданий под люкс-жилье заняла четверть рынка в Москве

Доля реконструируемых домов под элитные жилые проекты в общем объеме высокобюджетного предложения Москвы к середине третьего квартала текущего года оценивается в 23%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования Est-a-Tet и отдела продаж клубных домов Turandot Residences & Artisan.

В публикации говорится, что к показателю, зафиксированному пять лет назад, доля выросла в полтора раза. Эксперты отмечают, что сейчас в Москве число элитных проектов в реконструируемых зданиях составляет 15 единиц. Как уточняется, они расположены в исторических районах города и в пределах Садового кольца.

Суммарная площадь находящихся в продаже квартир и апартаментов в таких проектах достигает около 105 тыс. кв. м (около 200 лотов средней площадью 167,4 кв. м.). По словам директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Романа Родионцева, количество реализуемых лотов сильно ограничено в связи с тем, что реконструируемые проекты — это исторические здания в центре города, где преобладает малоэтажная застройка. Ситуация влияет на ассортимент и на цену, добавил эксперт.

Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило, что в Московской области за минувшие шесть месяцев зафиксировали рост количества квартир и апартаментов без отделки на 20,2%.