Эксперты рассказали, сколько будут стоить квартиры в сентябре

К началу осени на рынке недвижимости складывается уникальная ситуация. Как сообщает Life.ru, цены стали расти медленнее, а в некоторых случаях даже остановились или снижаются.

Эксперты спрогнозировали, что будет со стоимостью квартир в сентябре.

Цены на вторичную недвижимость

Как отметил директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома, в августе спрос на квартиры остался на июльском уровне. Вторичный рынок существует без субсидированной государственной ипотеки, а после увеличения ключевой ставки Центробанком и роста ипотечной ставки вслед за ней покупатели-инвесторы ушли. Остались лишь те, кто хочет решить квартирный вопрос: в основном они используют альтернативные сделки и в некоторых случаях берут сравнительно небольшие ипотечные кредиты для улучшения жилищных условий.

«По данным нашей компании, на вторичном рынке объем ипотечных сделок за год сократился примерно в два раза. Продавцы не склонны снижать цены. Многие предпочли просто снять свои объекты с продажи и подождать лучших времён. В итоге предложение накапливается очень медленно», — пояснил Шлома.

Цены на вторичном рынке, по его словам, будут стабильны. Следует учитывать ускорившуюся инфляцию, а потому оснований для удешевления вторичного жилья все меньше. Подешеветь такие объекты могут лишь при снижении цены на новостройки, а подорожать в условиях дорогой ипотеки почти невозможно.

Цены на новостройки в сентябре

На рынке новостроек складывается нетипичная ситуация. По статистике «Яндекс.Недвижимости», в то время как стоимость квадратного метра жилья в целом по России растет, в ряде регионов цены пошли вниз. Например, подешевели объекты в новых домах в Тульской области (-8,7% — до 116 тысяч рублей), а также в Самарской (-3,5% — до 110 тысяч рублей) и Ивановской (-2% — до 99 тысяч рублей). Немного снизились цены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 1,7% до 203 тысяч рублей), а также в Москве и Подмосковье (на 1%, до 286 000 рублей).

Директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев отмечает, что рост цен на новостройки замедлился. За месяц они подорожали менее чем на 1%. Снизился объем спроса, тогда как предложение держится на стабильном уровне. По мнению эксперта, в ближайшее время цены будут стабильны.

Ситуация с загородной недвижимостью в сентябре

На рынке загородной недвижимости наблюдается стагнация, а цены держатся на одном уровне. Руководитель отдела направления «Загородная недвижимость» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Татьяна Максимова подчеркнула, что это привычная для конца августа ситуация.

«Считаю, что в сентябре начнутся перемены. Люди будут входить в рабочий режим и решать вопросы, которые для них насущны, в том числе и вопросы недвижимости. Как обычно в это время, увеличится количество объектов на продажу, и тогда почувствуется недостаток спроса», — заявила она.

По оценке эксперта, в дальнейшем снижение цены неизбежно, но под вопросом остаются размер и темпы ценовой коррекции. Максимова прогнозирует, что шаг будет составлять не менее 10%, а скорость зависит от процентной ставки банков и инфляции.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский ожидает рост цен до 5% в связи с общим ростом стоимости материалов и сезонным фактором. Дальнейшее развитие будет зависеть от геополитической ситуации и условий по эскроу в индивидуальном жилом строительстве, а также применения этого способа финансирования строительства на практике.