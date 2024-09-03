Раскрыты особенности новой программы льготной ипотеки

Новая программа льготной ипотеки для поддержки высококвалифицированных кадров из регионов будет иметь точечный характер.

Об этом в интервью ТАСС перед Восточным экономическим форумом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Понятно, что там есть регионы, где хотелось бы привлечь и закрепить кадры для того, чтобы эти регионы развивались», — отметил он.

При этом Аксаков добавил, что в них можно было бы установить программу льготной ипотеки, утверждённую на федеральном уровне, чтобы способствовать привлечению высококвалифицированной рабочей силы.

Ранее в Госдуме предложили разработать новую программу социальной ипотеки.

Также председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил ввести в России лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке.