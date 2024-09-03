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РБК: плохой ремонт и шумные соседи могут помочь снизить цену жилья при покупке

Существует семь основных факторов, которые могут помочь потенциальному покупателю добиться скидки при покупке «вторички», пишет РБК.

Стало известно, как добиться скидки при покупке жилья
© Газета.Ru

Во-первых, поводом для торга может стать плохое состояние недвижимости. Речь идет о необходимости замены в квартире чего-то существенного: сантехники, вентиляции, дверей, окон.

Также можно смело просить дисконт 3-5%, если жилье продается в старом неопрятном доме с отваливающейся штукатуркой и страшным подъездом.

С высокой вероятностью на скидку согласится собственник, который спешит с продажей квартиры. Торг также возможен, если сделка альтернативная.

Кроме того, поводом поторговаться могут стать: недавний переход квартиры в собственность, нахождение жилья в залоге, неудачный этаж и шумное соседство.

До этого в России спрогнозировали объем выдачи ипотеки по итогам 2024 года. Ожидается, что показатель составит порядка 5,1 трлн рублей.

Недвижимость