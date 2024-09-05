Путин поручил «поставить точку» в двух видах ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку два процента годовых по дальневосточной и арктической ипотеке.

Об этом он заявил в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), трансляция которого доступна на Rutube.

«Знаю, что в правительстве велись дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю и здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной», — сказал Путин.

Он также поручил задним числом, с 1 июля, повысить выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью. Теперь сумма составит миллион рублей.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков обратился к Путину с просьбой сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке. Он отметил, что на эти программы приходится лишь четыре процента в общем объеме ипотеки.