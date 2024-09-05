Названы главные ошибки при закрытии ипотеки

Выплата ипотеки занимает достаточно продолжительное время, но полный расчет с банком – еще не последний шаг к закрытию сделки. И в этом случае люди часто совершают ряд ошибок, о которых рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

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По словам Екатерины Никитиной, самая частая ошибка при закрытии ипотечного кредита – неправильный размер последнего перевода. Обычно заемщик выплачивает фиксированный ежемесячный платеж, но величина последнего платежа может отличаться от ежемесячного, подчеркнула риелтор.

«В него могут быть включены какие-то небольшие проценты, пени, пересчеты и так далее», – уточнила эксперт.

Никитина добавила, что перед погашением ипотеки обязательно нужно проверить график своих платежей и связаться с банком, чтобы уточнить, все ли было внесено. А в случае нахождения каких-либо недочетов, следует погасить все, вплоть до задолженностей в размере нескольких рублей или даже копеек.

Еще одна распространенная ошибка, по словам эксперта, заключается в том, что заемщики не берут в банках справку о полном погашении ипотеки. Это абсолютно необходимо потому, что сотрудники банков нередко забывают подать соответствующие данные в бюро кредитных историй.

«Если так произойдет, то в будущем при желании получить любой новый кредит могут возникнуть проблемы», – предостерегла эксперт.

Третьей типичной ошибкой россиян является отсутствие контроля за снятием обременений с квартиры после выплаты ипотеки, передает слова специалиста РИАМО. Никитина пояснила, что, несмотря на то что сейчас во многих банках данная процедура автоматизирована, пока она действует не во всех организациях и не всегда происходит без сбоев.