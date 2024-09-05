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Хельсинки установил крайний срок для продажи принадлежащей россиянам арены

Представитель мэрии Хельсинки Юкка-Пекка Уюла заявил, что город назначил крайний срок продажи принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall. Об этом сообщает STT.

Хельсинки установил крайний срок для продажи принадлежащей россиянам арены
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что объект должен быть продан не позднее октября 2024 года. Если договоренности не будут достигнуты в течение «разумного» периода времени, то городские власти проведут дебаты.

В рамках дискуссии будет обсуждаться вопрос о возможности законного выкупа арены мэрией Хельсинки, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что власти Хельсинки готовы начать процесс экспроприации арены Helsinki Hall, которой владеют российские бизнесмены.

Также ожидалась сделка о добровольной продаже. Она должна была пройти 28 февраля, но по неназванным причинам, была отложена на неопределенное время.

В итоге власти Хельсинки определили срок, в течение которого российские владельцы арены должны продать объект. Отмечается, что срок уже подходит к концу, а это означает, что власти начнут процесс экспроприации.

До этого в Кремле прокомментировали заявления Брюсселя о том, что доходы от активов РФ никому не принадлежат.

Недвижимость