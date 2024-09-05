Специалист дала рекомендации по продаже квартиры

Заместитель руководителя офиса продаж компании «ТСН Недвижимость» Софья Полякова дала рекомендации по продаже квартиры.

«Первое, с чего следует начинать при продаже квартиры, — это сбор как можно большего количества данных о районе и доме, в которых расположен объект, и проведение аналитики рынка», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, речь идёт не только об изучении информации на общедоступных площадках, но и проведении консультаций со специалистами.

Как отметила Полякова, необходимо понимать не только конкурентные преимущества объекта, но и учитывать его недостатки и недочёты.

Кроме того, эксперт посоветовала максимально подготовить квартиру перед тем, как выставлять её на продажу.

«Здесь надо понимать, что хороший клининг и мелкий косметический, но правильно сделанный ремонт значительно увеличивают шансы на продажу», — пояснила она.

Эксперт рекомендовала сделать качественные фотографии жилья, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей.

«Фото должны быть светлыми, на них должно быть хорошо видно пространство. Они должны подчеркивать все достоинства квартиры и убирать все её недостатки», — отметила Полякова.

Она добавила, что не менее важно хорошо составить объявление о продаже.

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