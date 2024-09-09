Что будет с ценами на аренду квартир в середине сентября

Эксперты, опрошенные изданием Life рассказали, чего стоит ждать от стоимости аренды квартир в сентябре. В частности, по словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, ценовая ситуация на рынке начнет стабилизироваться. Постепенно спрос снизится, а экспозиция пополнится новыми предложениями, в том числе наиболее бюджетными вариантами, на которые и придется основная доля интереса, полагает он.

При этом эксперт не прогнозирует существенного падения медианных арендных ставок. По его словам, предложение съемного жилья будет пополняться и более дорогими лотами из новостроек — современных проектов, приобретенных в период ипотечного бума. Жуков ожидает сохранения этой тенденции в сентябре и в последующие месяцы.

«Новые квартиры часто будут предполагать свежий ремонт, обстановку мебелью и техникой, что положительно повлияет на их стоимость, а также скажется на медианной цене в городе», — подчеркнул специалист.

По словам заместителя директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксаны Поляковой, в России традиционно сезон повышенной деловой активности длится с августа до октября-ноября. В этот период стоимость аренды в Москве может подняться еще на 5–10%, заявила эксперт. Она считает, что до конца года не произойдет снижения арендных ставок в связи с действием ценовой инерции.

По мнению эксперта рынка недвижимости, автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, определенное охлаждение на рынке аренды начнется только во второй половине октября. Тогда и будут продавать жилье со скидками в 7–10%, считает он.

Россияне отвернулись от ипотеки

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на «Мир квартир» сообщило, что в России зафиксирован рост дохода от сдачи в аренду студии. Показатель в среднем увеличился до 6,3% годовых за последний год.