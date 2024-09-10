В Госдуме предложили льготную ипотеку для сельских работников культуры

19 088 человек — именно столько работников культуры не хватает сегодня в малых городах и селах. В сфере сложился острый дефицит кадров, говорится в свежем отчете Минкульта о состоянии культуры в России за 2023 год. Прежде всего речь идет о малых населенных пунктах — отток людей оттуда существенный, а вот с притоком все далеко не так хорошо. Где больше всего не хватает кадров и какие варианты решения проблемы предлагают в Госдуме, узнала «Парламентская газета».

Зарплаты растут, растет и разрыв

Если верить отчету, у работников культурной сферы все очень даже неплохо. Средняя зарплата, например, за 2023 год выросла на 13 процентов — на 6663 рубля в абсолютном выражении — и составила 57 767 рублей. Однако невооруженным глазом заметен сильный разрыв между муниципальным и федеральным уровнями. Если на первом получают в среднем 46 225 рублей, то на втором — 93 653 рубля. Где-то посерединке расположились работники региональных учреждений культуры — их зарплаты составили 65 491 рубль.

«За 2023 год 77 субъектов Российской Федерации добились зарплаты работников культуры на уровне целевого показателя, установленного Правительством, из них: 45 регионов — на уровне 100 процентов и более, 32 региона — в пределах пятипроцентного отклонения. В восьми регионах данный показатель обеспечен на уровне от 73,7 до 93,8 процента включительно», — уточняется в документе.

Наибольший уровень средней зарплаты оказался в Севастополе, Приморском крае, Псковской области, Санкт-Петербурге и Северной Осетии. А наименьший — в Забайкальском и Камчатском краях, Ненецком автономном округе, Мордовии и Кемеровской области.

«Основными причинами недостижения показателя по заработной плате за 2023 год являлись низкий уровень средней заработной платы в муниципальных учреждениях культуры, недостаточность внебюджетных средств, а также отсутствие достаточного объема бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, в том числе в связи с превышением фактического темпа роста средней заработной платы работников над прогнозными показателями», — отметили составители отчета.

Никуда не делась и извечная проблема — кадровый голод. Согласно подсчетам Минкульта, в отрасли сегодня не хватает более 19 тысяч работников. При этом острее всего нехватка чувствуется в новых регионах (7003 человека) и на Дальнем Востоке (1670 человек).

«Несмотря на то, что в последние годы есть хорошая динамика, год от года все больше молодых специалистов приходят работать в отрасль, в малые населенные пункты они едут не очень охотно, предпочитая выбирать для трудоустройства города, — признали авторы отчета. — В настоящее время наблюдается острый дефицит кадров в учреждениях культуры, расположенных в малых городах и сельской местности. Вместе с тем именно такие организации культуры являются местом основного притяжения и проведения основного досуга для большинства местных жителей. В отличие от города, на селе Дом культуры является единственным и главным очагом, куда люди приходят, где они занимаются и вокруг которого сосредоточена не только культурная, но и зачастую социальная жизнь села».

Особые условия и новая программа

Понимают серьезность проблемы и в Госдуме. Так, по словам первого заместителя председателя Комитета по культуре Елены Драпеко, уже в осеннюю сессию депутаты планируют заняться целым комплексом новых мер поддержки. «Одну меру мы, к счастью, пробили — закон о земском работнике культуры, в соответствии с которым молодые специалисты, которые едут в небольшие населенные пункты, в село, будут получать такие же выплаты и преференции, как, скажем, врачи, — сказала Драпеко. — Единственное, пока, к сожалению, нельзя сказать, когда эта программа заработает, ждем подзаконники».

Еще одно предложение, о котором Елена Драпеко уже говорила министру культуры, — увеличить количество бюджетных мест для заочного образования в вузах. Чтобы сельская молодежь могла учиться, не покидая своих домов и своих семей и не привязывая себя к городу.

«Также, на мой взгляд, нужно подумать о возвращении практики предоставления молодым специалистам культуры на селе служебного жилья, — добавила депутат. — Потому что сейчас получается так, что молодой специалист приезжает, через какое-то время приватизирует выданное ему жилье, продает его и уезжает. Такого, конечно, быть не должно».

Елена Драпеко также напомнила, что в грядущую сессию Госдума будет обсуждать новые варианты льготной ипотеки. Ее, считает парламентарий, нужно распространить и на сельских работников культуры. Глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков эту идею уже поддержал: «Об этом определенно имеет смысл подумать. Потому что таким образом мы сможем, с одной стороны, замотивировать народ из городов приезжать в сельскую местность, где есть возможность приобрести жилье по пониженной, льготной ставке. А с другой — обеспечим сельских жителей и их детей дополнительными возможностями культуры и досуга».

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что при нынешнем уровне зарплат даже льготная ипотека многим сельским работникам может оказаться недоступна. «Нужно повышать заработную плату, это первоочередной вопрос, — подчеркнула парламентарий. — Необходимо, на мой взгляд, отдельное постановление или отдельный указ, в соответствии с которым зарплата сельских работников культуры будет доведена хотя бы до 90 процентов от средней по региону. У врачей сейчас, напомню, 200 процентов, у учителей — 100. Работники культуры тоже имеют право на что-то подобное рассчитывать».

Вместе с тем Светлана Бессараб признала, что муниципальному руководству часто трудно найти дополнительные деньги в бюджете, и предложила провести по стране массовую ревизию культурных учреждений. Выявить те, на содержание которых у местной власти нет денег, и передать их на региональный или даже на федеральный уровень, как незадолго до этого сделали с некоторыми муниципальными поликлиниками. Это, по словам парламентария, могло бы помочь как направить дополнительные средства на зарплату работников культуры, так и немного разгрузить муниципальные бюджеты.