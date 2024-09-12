Мишустин высказался о «дачной» и «гаражной» амнистиях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность наведения порядка в области регистрации прав на дачи и гаражи.

Об этом речь зашла на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

"Важнейшая функция [Росреестра] - гарантия прав собственности для каждого человека и, конечно, для бизнеса. Вы должны уделять большое внимание регистрации недвижимости - это квартиры, жилые и садовые дома, бани, гаражи. Для чего, соответственно, реализуются по поручению президента "дачная" и "гаражная" амнистии", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что "для людей это очень важно, потому что годами не могли оформить ничего".

"Наводится порядок. Стало ясно и понятно, каким образом, по каким нормативным документам оформлять", - заметил премьер.

Мишустин также поднял вопросы газификации садоводческих товариществ, вовлечения в хозяйственный оборот неэффективно используемых земельных участков, ход формирования Национальной системы пространственных данных.