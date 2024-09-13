Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о плюсах отмены льготной ипотеки.

Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике, Набиуллина заявила, что окончание программы льготной ипотеки может привести к более сбалансированному росту ипотечного рынка. По ее словам, теперь в этой сфере не будет такого высокого роста цен на жилье, как в последнее время.

«Что касается выдачи ипотеки, мы считаем, что завершение безадресной массовой программы по ипотеке приведет к более сбалансированным темпам ее роста и не будет приводить к такому росту цен на жилье. <...> По нашему прогнозу, ипотечные кредиты в 2024 году увеличатся на 7–12%. Это по тому прогнозу, который мы делали в июле. В октябре мы можем уточнить», — рассказала она.

Набиуллина также добавила, что льготные выдачи продолжают расти после того, как были пересмотрены параметры адресных программ. Впрочем, глава Центрального банка призвала не делать поспешные выводы о долгосрочных тенденциях.

«У всех сейчас шок». Риелтор оценил повышение ключевой ставки ЦБ

Ранее Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики.