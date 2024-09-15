В Подмосковье выставили на продажу дом «Слон»

Владельцы знаменитого «Слона» выставили его на продажу за 74 млн рублей. Человек, способный выложить $0,8 млн, получит четырехэтажный особняк с огромным подвалом, пишет Telegram-канал «Москва 24».

Высота экзотического здания — 16 метров, площадь — 500 «квадратов». Оно было построено в 2009 году из пенополистероловых блоков и железобетона.

Фасад украшен традиционными индуистскими элементами и орнаментами, а хобот разрисован рамаянскими узорами. По бокам туловища слона и в его ушах, глазах и хоботе встроены ромбовидные и овальные окна.На стройматериалы и рабочих ушло 43 млн рублей.

«Заказчик очень не любит, когда домом-слоном интересуются журналисты, поэтому просит всех, кто задает вопросы про это здание, посылать [как можно дальше]», — объяснил инженер строительной компании, которая занималась возведением «Слона».

Находится в деревне Островцы Раменского района Московской области.

Дом продается без отделки и мебели, но в «комплект» входит место в Книге рекордов Гиннеса: домов-слонов в мире всего два — в Подмосковье и Таиланде.