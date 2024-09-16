Как «взлетит» стоимость аренды жилья осенью в Москве

Эксперты, опрошенные изданием «РБК Недвижимость», прогнозируют сохранение роста арендных ставок как минимум осенью. В частности, по словам руководителя департамента аренды «Миэль» Марии Жуковой, несмотря на то что цены на аренду жилья в Москве и так запредельные, они продолжат повышаться.

Эксперт считает, что к середине осени стоимость увеличится на 3–5%, а затем стабилизируется. При этом, по словам собеседницы, прогноз по остановке роста цен, является оптимистичным. Если спрос не начнет снижаться, а предложение расти, «то ценам ничего не останется, как продолжить ползти вверх», добавила специалист.

В компании «Инком-Недвижимость» прогнозирует увеличение арендных ставок еще на 5–10% от текущих значений до конца октября. В Est-a-Tet ждут роста еще на 10–13% до конца осени. По словам директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, при сохранении на рынке дефицита предложения и ипотечных ставок на текущих уровнях или выше рост цен продолжится минимум до конца года.

«Окончание пика придется где-то на конец октября, но цены все равно будут подрастать», — отметила собеседница.

По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, сдержать рост цен может увеличение числа новых объявлений, которое стало бы сигналом возможной стабилизации.

Ранее эксперты рассказали изданию Life, что определенное охлаждение на рынке аренды начнется только во второй половине октября. Тогда и будут продавать жилье со скидками в 7–10%.