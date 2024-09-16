Экономист рассказала, как платить за ипотеку меньше

У россиян есть возможность сделать ипотечные платежные более низкими. Об этом заявила «Газете.ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

© РИА Новости

В частности, заемщики могут получить скидку от продавца за быстрое заключение сделки (например, в течение месяца). Кроме того, специалист сообщила о возможности купить процентную ставку. Вместе с тем, по ее словам, российский регулятор, вероятно, не одобрит такую схему.

Также можно использовать залог для снижения ставки. По словам экономиста, в этом случае возможно использовать поручительство от родственника с высоким доходом. Среди других способов - повышение первоначального взноса для уменьшения оставшегося долг, использование программ застройщика для получения скидок, наличие прозрачного дохода, использование двухступенчатых программ с частичной выплатой ипотеки сразу.

Ранее сообщалось, что в июле 2024 года ставка ипотеки составила 10,22%. Данное значение является рекордным показателем за последние пять лет.