Назван способ сэкономить на аренде квартиры в Москве

Сэкономить на аренде квартиры в Москве можно, делая выбор в пользу помещений без мебели, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» риелтор Владислав Анисимов. Он также добавил, что ставки на аренду могут упасть ближе к концу года.

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«Аренда однокомнатной квартиры в Москве в пределах МКАД в пешей доступности от метро обойдется арендатору в 50-70 тысяч рублей в зависимости от состояния квартиры, — рассказал Анисимов. — Можно рассматривать квартиры дальше от метро, стоимость может быть ниже».

По словам специалиста, несколько дешевле может стоить аренда квартир без мебели — это поможет сэкономить в долгосрочной перспективе. В ближайшее же время, как считает Анисимов, ситуация с ценами на жилье вряд ли изменится: сентябрь-октябрь — сезон аренды, когда спрос превышает предложение.

«Собственники будут пользоваться такой возможностью и сдавать квартиры по максимально высоким ценам. Арендные ставки, вероятнее всего, упадут ближе к концу года, когда завершится сезон. Но это не будет колоссальное падение, цены спадут максимум на 5-7 процентов и продолжат расти после января», — заключил риелтор.

Ранее сообщалось, что в августе аренда жилья в России резко подорожала — за месяц цены на съемное жилье увеличились больше, чем за весь второй квартал 2024 года. Ставки для однокомнатных квартир выросли в среднем по стране на 9,2 процента, для двухкомнатных — на 8,4 процента, а для трехкомнатных — на 6,7 процента.