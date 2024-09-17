Какое жилье можно купить за границей по цене «однушки» в Бутово

По цене однокомнатной квартиры на вторичном рынке в московском районе Южное Бутово (8,6 млн рублей, примерно $95 тыс.) можно приобрести «евродвушку» в Алании в Турции ($83,3 тыс.). Об этом сообщает kp.ru.

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По данным газеты, турецкие апартаменты расположены в 650 м от пляжа, на территории жилого комплекса есть открытый и закрытый бассейны, сауна, римская парная, турецкая баня, фитнес-зал, парковка, беседки с зоной для барбекю.

Помимо этого, за $74,7 тыс. можно купить шестикомнатную квартиру в Скалее (Италия, побережье Тирренского моря) с панорамным видом на море и город, за $90,1 тыс. — трехкомнатную квартиру на Солнечном берегу (Болгария) в 700 м от пляжа. За $90,1 тыс. продается студия на Бали, за $93,7 тыс. — студия в Тулоне (Французская Ривьера).

В пресс-службе компании «Яндекс. Недвижимость» по запросу «Газеты.Ru» до этого сообщили, что в августе Воронеж занял первое место среди российских городов-миллионников по наименьшим ценам на квартиры. Речь идет о жилье всех типов в новостройках. В четверку лидеров также вошли Пермь, Волгоград и Уфа.