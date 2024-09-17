Доступность жилья в городах-миллионниках выросла

Аналитики «Циана» зафиксировали увеличение формальной доступности вторичного жилья в российских городах-миллионниках. По их данным, показатель вырос на 8%, при этом он оказался ниже, чем пять лет назад, передает РИА Недвижимость.

Год назад в среднем по миллионникам было необходимо в среднем 76 зарплат на покупку однокомнатной квартиры, сейчас – 70. Как отмечается, цены на «вторичке» в среднем по миллионникам возросли за год на 12%, а размер заработной платы сильнее - на 19% (рост доходов был особенно заметен в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики, особенно ВПК).

«Заметнее всего срок накопления сократился в Москве - на 15 месяцев, а также в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре - на семь месяцев», - указали в фирме.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на компанию «Метриум» сообщила, что в Москве впервые за шесть лет зафиксирован рост средней площади продающихся квартир в новостройках в августе. Показатель увеличился на 2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 55,1 кв. м.