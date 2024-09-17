Названы районы Москвы с самым сильным снижением цен на жилье бизнес-класса

Самое сильное снижение цен на жилье бизнес-класса с начала 2024 года зафиксировали в московских районах Фили-Давыдково, Свиблово и Академический. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.

Отмечается, что средняя цена «квадрата» в августе в районе Фили-Давыдково составила 374 тысячи рублей, что на 12,2% меньше, чем в июле. В Свиблово данный показатель снизился на 6,9% до 519,8 тысяч рублей, а в Академическом районе — на 4,5% до 643,8 тысяч рублей.

Также в топ-5 районов Москвы по снижению цен на жилье бизнес-класса вошли Можайский (минус 4,3% до 422 тысяч рублей) и Останкинский (минус 4% до 443,9 тысяч рублей).