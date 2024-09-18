В Москве резко снизился спрос на ипотеку

В российской столице в минувшем месяце зарегистрировали 9,5 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Управление Росреестра по Москве.

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Как отмечается, указанное значение на 33% меньше по сравнению с августом прошлого года. Подчеркивается, что к июлю 2024 года падение составило 20%. В январе-августе зафиксировали 79,3 тысячи ипотечных сделок (-14% год к году).

Ранее в столичном Росреестре сообщили о падении количества сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-августе на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Август продемонстрировал снижение на 36% год к году.

Также ранее в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве АКРА сообщили, что ключевая и ипотечные ставки останутся на нынешнем высоком уровне более двух лет, а условия по льготным программам могут быть ужесточены.